Krebs-Therapie im Naumburger Krankenhaus: Was ein Käse bewirken kann

Naumburg. - Krebs: Die Diagnose schockt, schickt die Gefühle auf Talfahrt. Vieles rund um die Therapie strömt auf die Betroffenen ein und dennoch: „Häufig fragen die Patienten, was sie selber tun können. Sie möchten selbst Teil des Behandlerteams sein. Bei der Auswahl der Chemotherapie, bei der Auswahl der richtigen Therapie müssen sie sich auf unsere Expertise verlassen. Aber in Sachen Ernährung haben sie die Möglichkeit, selbst Behandler zu sein“, so Mediziner Florian Prims, der die MVZ-Praxis für Onkologie des SRH-Klinikums Naumburg leitet.