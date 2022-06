Kreative planen neuen Verein: Bekommt Naumburg ein Kunsthaus?

Die Fotografin Martina Kiepe zählte zu den Künstlern, die im ehemaligen „Freizi“ am Stephanplatz während des Pop-up-Festivals ihre Werke ausgestellt hatte. An der Seite weiterer Kunstschaffender will sie einen Verein gründen.

Naumburg - Es war ein Testlauf der besonderen Art. 16 Künstler füllten mit ihren Arbeiten ein nahezu leerstehendes Haus am Naumburger Stephanplatz. An mehreren Orten in der Stadt gab es darüber hinaus Kunst und Kultur. Das Pop-up-Festival im September im Rahmen des europäischen „Stimulart“-Programms stieß auf ein breites Echo. So das erste Fazit, das Christof Schreckenberg vom Kölner Unternehmen „Feldstärken“ - die Firma begleitet die Stadt während des dreijährigen Projekts - in einem Workshop im Nietzsche-Dokumentationszentrum zog.