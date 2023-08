Der Naumburger Triathlet Felix Berger darf nach seinem Erfolg in Duisburg nächstes Jahr bei der WM in Neuseeland starten. Wie er zum Sport kam und wie viel Glück ihn ein besonderer Anruf bescherte.

Naumburg - Immer mehr hiesige Triathleten machen auf sich aufmerksam. Der Naumburger Tim Rummler belegte bei der Sprint-WM in Hamburg den 39. Platz in seiner Altersklasse. Der aus Bad Kösen stammende Markus Schridde absolvierte dieser Tage an der Ostsee in reichlich elf Stunden sogar einen Ironman, seinen zweiten binnen weniger Wochen. Als sportlicher Überflieger der Region gilt derzeit aber der Naumburger Felix Berger.