Freyburg - An den Septembertag im Jahr 2019 wird sich Frank Arnold sein Leben lang erinnern. Als ihm die Ärzte in der Uniklinik Jena eröffnen, dass sie ihm wegen eines Tumors den kompletten Kehlkopf entfernen müssen, „brach eine Welt zusammen“, so der Freyburger, den alle nur „Arni“ nennen. Es sei dann eine kleine Geste gewesen, die ihm in den schweren Tagen nach der Operation Lebensmut gegeben habe.

