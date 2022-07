Kösener Schmettaustraße am 7. April 24 Stunden voll gesperrt

Mit dem Einrichten einer Notfahrspur in der Bad Kösener Ebertstraße - hier vorbereitende Arbeiten - beginnt am 8. April der zweite Abschnitt einer umfassendenden Baumaßnahme in diesem Bereich. Vorab soll die angrenzende Schmettaustraße wegen Asphaltierung einen Tag lang komplett gesperrt werden.

(Foto: Torsten Biel)