Das Therapiezentrum in Bad Kösen empfängt bis August keine Privatbesucher, sondern nur Therapiegruppen. Ortsbürgermeister Holger Fritzsche zeigt sich verärgert. Was die Ursache für das reduzierte Angebot ist.

Bis auf eine Ausnahme derzeit nur für Therapiegruppen geöffnet: das „Kösalina“ in Bad Kösen.

Bad Kösen - Holger Fritzsche guckt zum Ausklang des Brunnenfestes Sonntagabend am Gradierwerk zufrieden in die Sonne. Das Fest sei ein überaus gelungenes gewesen, trotz kleinerer Pannen. Schön für Bad Kösen und seine Gäste, meint der Ortsbürgermeister. „Aber das da unten geht überhaupt nicht“, hängt er sofort an und meint damit den Umstand, dass das „Kösalina“ für Privatbesucher derzeit nicht geöffnet

ist. „Sommerschließung“ nennt es die Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen, gültig von Mai bis August. Ist das „Kösalina“ der Rettung des angeschlagenen „Bulabana“ zum Opfer gefallen?