Königliche Sternsinger trotz loser Zacke

Naumburg - „Die Sternsinger bringen Segen - und heute auch Regen“, nahm es Gemeindereferentin Franziska Scherf mit Humor, dass der Abschlussauftritt ihrer Schützlinge am Sonntagnachmittag witterungsbedingt vom Kirchvorplatz ins Innere der Katholischen Kirche Naumburg verlegt werden musste. Gleichwohl gestaltete sich die Benefizaktion, die am Dreikönigstag mit Auftritten der Sternsinger in Freyburg sowie Laucha gestartet und am Sonnabend in Roßbach, Eckartsberga und Bad Kösen fortgesetzt worden war, auch in diesem Jahr zum fürwahr königlichen Erfolg.

„Die sieben beteiligten Kinder und Jugendlichen haben voller Kraft, Mut und Motivation gesungen und den Segen gespendet“, lobte die Gemeindereferentin ihre Truppe, in der sich praktisch ausnahmslos „Wiederholungstäter“ befanden - also Heranwachsende, die bereits in den Vorjahren dabei waren. „Es ist einfach schön, in der Gruppe unterwegs zu sein und mit seinem Gesang die Leute zu erfreuen“, erläuterte etwa Charlotte Kerber, warum sie und auch ihr Bruder Johannes zum „Stammpersonal“ der Naumburger Sternsinger gehören. „Außerdem finde ich es total gut, dass von den Spenden, die wir von den Anwohnern entgegennehmen, weltweite Hilfsangebote für Kinder finanziert werden.“

Wie wenig sich Charlotte, Johannes und ihre Mitstreiter bei ihrer Tour durch die Region schonten, lässt sich auch daran ablesen, dass im Eifer des Gefechts aus einer der Königskronen sogar eine Zacke herausbrach. Auch vom zuweilen unwirtlichen Wetter mit Kälte und Nässe ließen sich die Sternsinger nicht verdrießen, zumal es wiederholt Zugabewünsche seitens des Publikums gab. „In Eckartsberga und Laucha haben uns die Anwohner sogar mit heißem Kakao, Tee, Kinderpunsch sowie Keksen versorgt“, berichtete Oliver Wehry.

Ade Kreideschriftzug: Den Segen fürs eigene Haus reichten die Sternsinger in Form eines praktischen Aufklebers aus. (Foto: Andreas Löffler)

Wenn auch wie bereits 2021 Pandemie bedingt keine Hausbesuche, sondern lediglich „gebündelte“ Auftritte auf zentralen Plätzen mit Möglichkeit zu ausreichendem Abstand stattfinden konnten, ist der Wesenskern des Sternsinger-Engagements unverändert: Bei der größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder werden Spenden gesammelt, von denen weltweit Unterstützungsangebote für Heranwachsende finanziert werden. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ liegt 2022 ein besonderer Fokus der Aufmerksamkeit auf der Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika. Im diesjährigen Aktionsmaterial wird anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan gezeigt, wie die Hilfe der Sternsinger ankommt und die Gesundheitssituation von Kindern verbessert.

Trotz Fortschritten ist eine gut ausgebaute, flächendeckende Gesundheitsversorgung dort nach wie vor nicht selbstverständlich. „Während Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern 400.000 Ärzte hat, sind es im Südsudan bei 11 Millionen Einwohnern ganze 200“, schildert Franziska Scherf.