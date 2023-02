Ab 1. März dürfen in Teilen des Burgenlandkreises zwar pflanzliche Abfälle auf dem eigenen Grundstück verbrannt werden. Behörde des Kreises empfiehlt jedoch Entsorgung in den lokalen Annahmestellen oder eigene Kompostierung.

Naumburg/ag - Ab 1. März ist in Teilen des Burgenlandkreises wieder erlaubt, pflanzliche Gartenabfälle auf dem eigenen Grundstück zu verbrennen. Allerdings sind dabei sowohl die Verbrennungsverordnung des Burgenlandkreises als auch der Brandschutz und die Wetterlage zu beachten, weist das Umweltamt des Landkreises in einer Pressemitteilung hin.

18 lokale Annahmestellen

Außerdem bittet die Behörde die Bürgerinnen und Bürger dringend darum, auf die Verbrennung zu verzichten und Abfälle stattdessen auf dem eigenen Grundstück durch Kompostierung zu verwerten oder in den 18 lokalen Annahmestellen abzugeben. „Somit werden nicht nur Rauch, Qualm und Brandgeruch vermieden, sondern es kann auch ein Beitrag dazu geleistet werden, die Luftqualität zu verbessern“, so das Umweltamt. Dies diene nicht zuletzt der Gesundheit der Mitmenschen und deren Wohnqualität. „Außerdem werden die abgegebenen pflanzlichen Gartenabfälle sowohl zu qualitativ hochwertigem Kompost weiterverarbeitet als auch im Kompostwerk Weißenfels zur Erzeugung von Strom und Wärme genutzt“, wird in der Mitteilung hervorgehoben.

Folgende Annahmestellen der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd beziehungsweise deren Partner stehen zur Verfügung: Wertstoffhöfe in Naumburg, Weißenfels und Zeitz (ganzjährig geöffnet), das Kompostwerk Weißenfels und der Kompostplatz Nißma (ebenfalls ganzjährig geöffnet) sowie 13 saisonale Annahmestellen für Grün- und Astschnitt in Freyburg, Bad Kösen, Eckartsberga, Hohenmölsen, Karsdorf, Kleinhelmsdorf, Kulkwitz, Laucha, Lützen, Punkewitz, Roßleben, Saubach und Teuchern.

Für private Anlieferer maximal ein Kubikmeter pro Anlieferung gebührenfrei

Für private Anlieferer aus dem Burgenlandkreis ist die Abgabe einer Menge von maximal einem Kubikmeter pro Anlieferung gebührenfrei. Darüber hinaus gehende Mengen sowie Grün- und Astschnitt von Gewerbebetrieben sind gebührenpflichtig und können nur im Kompostwerk Weißenfels, auf dem Kompostplatz Nißma oder auf dem Grün- und Astschnittplatz in Freyburg abgegeben werden. Annahmebedingungen sowie Informationen zur Erreichbarkeit der Annahmestellen sind im Abfallratgeber sowie auf www.awsas.de nachzulesen.

Überdies wird durch die Abfallwirtschaftsanstalt die Möglichkeit geboten, Grün- und Astschnitt im 14-täglichen Rhythmus über die Biotonne oder Zusatzbiotonne im Holsystem entsorgen zu lassen. Allen Interessenten bietet die Übersicht „Entsorgungs- und Verwertungsweg von Grün- und Astschnitt“ auf www.awsas.de (Rubrik Abfallentsorgung, Entsorgungs- und Verwertungswege) wissenswerte Informationen zur Weiterverarbeitung der Gartenabfälle im Burgenlandkreis.

Verbrennung an Sonn- und Feiertagen verboten

Die pflanzlichen Gartenabfälle dürfen jeweils montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr verbrannt werden. Eine Verbrennung an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen ist dagegen nicht zulässig. Mitarbeiter des Umweltamtes des Burgenlandkreises werden die Einhaltung der Vorschriften durch Kontrollen vor Ort überwachen. „Festgestellte Verstöße gegen die Anforderungen kann die Behörde als Ordnungswidrigkeiten ahnden“, kündigt das Umweltamt an.

Wer dennoch verbrennt, sollte die Gartenabfälle vorher komplett umschichten, um kleinere Tiere wie Igel, Mäuse, Vögel und Insekten, die die Haufwerke häufig als Unterschlupf nutzen, zu vertreiben. Ein bloßes Rütteln am Haufen reicht dagegen nicht aus, da sich die Kleintiere eher völlig ruhig verhalten, statt zu flüchten.