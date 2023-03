Bauvorhaben in Verbandsgemeinde An der Finne

Herrengosserstedt - Sie wird mit keiner Kindertagesstätte in der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne vergleichbar sein. Die Rede ist von der Kita Herrengosserstedt, wenn sie denn, wie geplant, 2025 ihr neues Domizil an der Buttstädter Straße bezogen hat. Wie dieses innen wie außen einmal aussehen könnte, präsentierte das Planungsbüro dem VG-Rat An der Finne und interessierten Einwohnern Dienstagabend im Herrengosserstedter Bürgerhaus.