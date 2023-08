In Naumburg und weiten Teilen der Region ist am frühen Mittwochmorgen der Strom weg. Auch das Naumburger Klinikum ist betroffen. Eckartsbergaer Feuerwehr hat mit umgeknickten Bäumen zu tun.

Unwetter sorgen derzeit in ganz Deutschland für Störungen im Hochspannungsnetz. Am frühen Mittwochmorgen waren Naumburg und Umgebung betroffen.

Naumburg/Eckartsberga - Plötzlich war es dunkel beim Frühaufsteher-Frühstück. Das Unwetter in der Nacht zum Dienstag hat für Störungen im hiesigen Hochspannungsnetz und durch Schutzabschaltungen für Stromausfälle in weiten Teilen Naumburgs, in Ortsteilen wie Eulau, Großjena oder Schellsitz, aber auch in weiteren Teilen des Burgenlandkreises bis nach Eckartsberga gesorgt.