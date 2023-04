Freyburg - Was denn eigentlich ihr Lieblingsbild in dem ausgestellten Reigen sei? Gudrun Pietrzak (vormals Bertling-Lützkendorf) braucht nicht lange zu überlegen. Spontan deutet die Betreiberin der Weingalerie im Schweigenberg bei Freyburg auf das Acrylbild mit dem Titel „Rotkäppchen“. Dieses zeigt einen Wolf (oder einen als Wolf verkleideten Menschen!?), der ein Glas mit Rotwein hält, und steht mit seinen leuchtenden Farben und der Verbindung von Gegenständlichem und Surrealem exemplarisch für den Malstil des Künstlers Jacques Tange. Eine Verkaufsausstellung mit Werken des Niederländers, der 2005/06 in seinem Heimatland die prestigeträchtige Ehrung als „Künstler des Jahres“ erhielt, ist am vorigen Sonntag eröffnet worden und nun noch bis 31. Oktober in der Weingalerie zu sehen.

