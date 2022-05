Kloster Pforta Schauplatz: Bewerbungsfilm entsteht mit „Tatort“-Darstellerin

Schulpforte - Ein Hauch von großer weiter Filmwelt wehte am Montag über den Campus der Landesschule Pforta. Der Grund: Eine Crew um Regisseur David Sünderhauf nutzte das altehrwürdige Gebäudeensemble des einstigen Zisterzienserklosters für Dreharbeiten zu einem Film, der das Projekt „Cistercian landscapes - connecting Europe“ oder kurz „Cisterscapes“ (für Zisterzienserlandschaften) bei der Bewerbung um das Europäische Kulturerbe-Siegel unterstützen soll. In dem transnationalen Netzwerk haben sich 17 Stätten in Deutschland, Tschechien, Polen, Österreich und Slowenien zusammengeschlossen, die den Fokus auf ihre maßgeblich vom Zisterzienserorden geformten und geprägten Kulturlandschaften lenken wollen (siehe Infokasten).

