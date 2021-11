Klinikverbot und Schulquarantäne

Naumburg - Aufgrund von 140 Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz im Burgenlandkreis auf einen Wert von 365,5 gestiegen. Wie in den vorherigen Wellen der Pandemie sichtbar wurde, bringen Infektionsausbrüche mit einem zeitlichen Verzug auch Todesfälle mit sich. So musste die Kreisverwaltung am Donnerstag über gleich drei im Zuge einer Corona-Infektion Verstorbene informieren. Es handelt sich um zwei Frauen im Alter von 85 und 95 Jahren sowie um einen 60-jährigen Mann. In den sieben Tagen zuvor war lediglich ein Todesfall (ein 79-jähriger Mann) gemeldet worden.

Zunehmend ist auch das Infektionsgeschehen in den Schulen, was noch vor einer Woche als „ruhig“ beschrieben worden war. Vier Klassen aus insgesamt drei Grundschulen in Laucha, Sieglitz und Rippach mussten nun „aufgrund eines dynamischen Infektionsgeschehens mit mehreren positiv getesteten Schülern im Klassenverband“ in Quarantäne geschickt werden, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung auf Anfrage von Tageblatt/ MZ. Nachdem es in den Klassen am Montag zu jeweils mehreren positiven Schnelltests gekommen war, bestätigten sich diese auch größtenteils im zuverlässigeren PCR-Verfahren, wie es heißt. An elf weiteren Schulen im Burgenlandkreis gab es ebenfalls positive Fälle.

Dort mussten, da es sich um einzelne Schüler handelte, jedoch auch nur diese in Quarantäne gehen. „In Absprache zwischen dem Gesundheitsamt des Burgenlandkreises und der jeweiligen Schule wurden erweiterte Maßnahmen zur Verhinderung der Infektionsverbreitung festgelegt“, heißt es weiter. Und zwar so lange, bis die PCR-Ergebnisse zu den Schnelltests vorliegen.

Und noch eine Folge der derzeitigen Entwicklung gibt es: Ab Montag, 15. November, gilt in allen Kliniken des Burgenlandkreises wieder ein generelles Besuchsverbot. Das teilte das Asklepios-Krankenhaus in Weißenfels am Donnerstagvormittag mit. Die Klinik verwies auf eine entsprechende Anordnung des Kreis-Gesundheitsamts. Grund für diese Anordnung seien die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Burgenlandkreis.

Allerdings würden Ausnahmeregelungen möglich sein: In begründeten Fällen, etwa bei Kindern und schwerstkranken Patienten, dürften Einzelpersonen nach telefonischer Anmeldung auf der jeweiligen Station, nach ärztlicher Genehmigung sowie nach Vorlage eines negativen Corona-Tests, zu Besuch kommen.