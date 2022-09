Kleinod muss repariert werden - das ist aber kostspielig

So läufts in der Mühle Saubach: Falk Nitsche, der hier aufgewachsen ist, kennt sich bestens aus.

Saubach - Zum Tag des offenen Denkmals war in der Region überall viel los. An der Nitsche-Mühle bereits am Sonntagmorgen. Das Wasserrad des historischen Kleinods im Saubachtal drehte gemächlich Runde um Runde. Die Familien Ettrich und Nitsche luden zu Besichtigungen in die historische im Jahr 1724 erbaute Mühle ein.