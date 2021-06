Kleinere Staffeln, „schnellere“ Hinrunde

Naumburg - Nun haben die höherklassigen Fußballteams der Saale-Unstrut-Finne-Region Klarheit: Die kommende Saison in der Landesliga und -klasse beginnt für sie am Sonnabend, 14. August, und gespielt wird in der bevorstehenden Serie 2021/22 in mehr und dafür kleineren Staffeln. Dies hat der Spielausschuss des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) in seiner jüngsten Tagung in Neugattersleben beschlossen, und das FSA-Präsidium hat die Entscheidungen inzwischen bestätigt.

Demnach wird die Verbandsliga zunächst ab 30. Juli in zwei Staffeln mit zehn beziehungsweise neun Vertretungen eine Hin- und Rückrunde spielen. Die ersten vier Teams beider Staffeln ermitteln dann den Sachsen-Anhalt-Meister, und die verbliebenen Mannschaften absolvieren eine Abstiegsrunde.

In der Landesliga wird es im Spieljahr 2021/22 drei statt - wie bisher - zwei Staffeln geben. Der SC Naumburg wurde erwartungsgemäß in den Süden eingeteilt. Die drei Staffelsieger steigen am Saisonende in die Verbandsliga auf, und die Teams, die die Plätze elf und zwölf belegen, steigen in die Landesklasse ab.

Kritik an Testspiel-Auflagen

Die Naumburger sind mit dieser Lösung zufrieden. Ihnen und den anderen Landesligisten waren die Beschlüsse des FSA am Montagabend während einer Videoschalte vorgestellt worden. „Der Landesverband geht von einer Übergangszeit von zwei bis drei Jahren in diesem neuen Staffelmodus aus“, berichtet SCN-Mannschaftsleiter Marcel Lehner. Ziel sei es, zunächst die Hinrunde vor einer möglichen erneuten Corona-Welle im Herbst über die Bühne zu bringen. Der vorläufige Spielplan sehe für die erste Halbserie den Zeitraum 14. August bis 5. November vor. Je nach Pandemie-Entwicklung könne die Rückrunde Ende Februar oder erst im März oder April beginnen; notfalls würde sie komplett ausfallen, aber dann hätte man mit der absolvierten Hinrunde eine einigermaßen faire Variante zur Bestimmung von Auf- und Absteigern. „Unsere Staffel Süd ist stark besetzt, aber wir wollen ja ohnehin selbstbewusst und mit dem Ziel, in die Verbandsliga aufzusteigen, in die neue Saison gehen“, erklärt Marcel Lehner.

Kritik von den Vereinen kam in der Online-Konferenz an den aktuellen Auflagen der Landesverordnung bei Testspielen; da sind jeweils nur maximal 30 Personen insgesamt erlaubt. „Das geht überhaupt nicht. Wenn jedes Team vier Wechselspieler mitbringt, dürften keine Betreuer und Schiedsrichter zugegen sein“, rechnet der Mannschaftsleiter des SCN vor. Allerdings werden für die kommenden Tage wegen der fallenden Inzidenzzahlen weitere Lockerungen erwartet. Die Landesliga-Kicker aus der Domstadt wollen am 10. Juli (ab 14 Uhr in Naumburg gegen Eisdorf) ihr erstes Testspiel bestreiten.

Der Landespokal könnte - sofern es einen Wettbewerb 2021/22 geben wird (die Entscheidung des Verbandsgerichts steht ja noch aus) - am 7. August beginnen.

Unstrut-Finne-Teams in der 9

Wie früher mit neun Staffeln wird die Landesklasse in die Saison 2021/22 gehen. Die neun Staffelsieger steigen in die Landesliga auf; die Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf steigen in die Kreisoberliga ab. Die hiesigen Vertreter BSC 99 Laucha, FC RSK Freyburg und ESV Herrengosserstedt können sich freuen: Sie bleiben zusammen und spielen in der neuen Staffel 9 quasi einen übergeordneten Burgenlandmeister aus, denn neben ihnen kommen sechs weitere Mannschaften aus unserem Kreis und nur drei Vertreter aus dem benachbarten Saalekreis.