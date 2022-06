Kleiner Verein, große Not: Schönburger Naturkundehaus kämpft um Existenz

Katrin Menzel möchte in den Sommerferien am liebsten wieder viele Kinder im Naturkundehaus Schönburg begrüßen, doch noch ist offen, ob das möglich ist. Aktuell stemmt sie die Arbeit auf dem Gelände fast allein.

Schönburg - Als das große hölzerne Tor zum Gelände des Naturkundehauses in Schönburg aufgeht, suchen die Laufenten das Weite. Irgendwo weiter hinten tummeln sie sich dann im Grünen. Es ist schön hier so unmittelbar an der Saale, ein bisschen wildromantisch mit den noch aus DDR-Zeiten stammenden Ferienlager-Bungalows. Unter einer großen Überdachung mit langen Bänken lässt es sich bei sommerlichen Temperaturen gut aushalten. Und eigentlich laufen jetzt hier die Vorbereitungen für die Sommerferien, in denen üblicherweise naturnahe Programme und Freizeitgestaltungen angeboten werden, auf Hochtouren. Doch diesmal ist alles anders.

Seit dem plötzlichen Tod des Vereinsvorsitzenden des „Förderkreises Schönburger Naturkundehaus“, André Schäfer, im Februar, steht die Einrichtung vor nichts anderem als der existenziellen Frage. Wie soll es weitergehen? Schäfer hatte im wesentlichen mit seiner Frau Katrin Menzel und wenigen anderen Aktiven das Naturkundehaus am Laufen gehalten - ein gewaltiger Aufwand vor allem in den Sommerferien, wenn das Gelände mit rund 20 Kindern pro Woche gut belegt ist. Unterbringung, Versorgung und Ausgestaltung der Programme müssen da gewährleistet sein. Jetzt nun steht Katrin Menzel, die hier seit 2013 per Job-Maßnahme arbeitet und die Regie übernommen hat, in gewisser Weise mit dem Rücken zur Wand. „Wir haben noch ein paar Angebote wie Mittelaltertag und Zuckertütenfest machen können, doch was mit den Sommerferien wird, ist ungewiss“, sagt Menzel. Anfragen für die in der Regel einwöchigen Angebote gebe es zuhauf, doch habe man alle Interessenten erst einmal vertrösten müssen. Knackpunkt: Dem 15 Mitglieder zählenden Verein fehlt Personal - kostenlos arbeitendes oder gefördertes, denn anderes gibt das Budget nicht her. Finden sich keine Helfer, so meint Katrin Menzel, wird man wohl schließen müssen.

Wenn es diesmal vielleicht nur zwei oder drei Wochen sind, die wir abzusichern imstande sind, wäre das auch schon ein Erfolg. Vereinsmitglied Steffen Welz

Den Notruf gehört haben Hans-Peter Kind und Steffen Welz, die beide kürzlich dem Verein beigetreten sind und die so gut es geht helfen wollen. Aktuell mit diversen Arbeiten auf dem Gelände oder wie im Falle von Welz ein bisschen mit den Finanzen. Und Welz hat gleich ein gewaltiges Problem ausgemacht, nämlich einen ausgebliebenen Lohnkostenzuschuss für den verstorbenen Vereinsvorsitzenden - immerhin 5.000 Euro, die der Verein seinerzeit erstmal vorgestreckt habe. Steffen Welz hat deswegen derzeit steten Kontakt mit dem Landesverwaltungsamt und hofft auf eine zeitnahe Lösung: „Wir brauchen das Geld dringend.“

Der personelle Engpass ist bei alledem das Hauptproblem. Es bedürfe, so sagen alle drei, der Hilfe von Menschen, die gern mit Kindern umgehen und/oder auf dem Gelände helfen wollen - technisch wie organisatorisch. Und die Tiere mögen, denn davon sind hier einige zu versorgen - genannte Laufhühner genauso wie Hühner, Hasen, Ponys oder Ziegen. „Es gibt dafür kein Geld. Aber möglicherweise ist das ja für den ein oder anderen, vielleicht Rentner, eine willkommene und erfüllende Abwechslung“, wirbt Katrin Menzel. Steffen Welz macht deutlich, dass man das Sommerferien-Geschäft zum Überleben brauche, man sonst nicht über den Winter komme. Seine Hoffnung ist, dass die Ferien im besten Falle komplett abgedeckt werden können. „Wenn es diesmal vielleicht nur zwei oder drei Wochen sind, die wir abzusichern imstande sind, wäre das auch schon ein Erfolg.“

Wer helfen will, meldet sich unter Telefon 03445/781842 (auch Anrufbeantworter) oder schreibt an die noch aktive Mail-Adresse [email protected] Spenden unter Stichwort „Notruf“ an IBAN DE21 8005 3000 3328 0005 92 bei der Sparkasse Burgenlandkreis