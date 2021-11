Kleine Amy besiegt Jungen

Merseburg/Karsdorf - Mit zweimal Gold, einmal Silber sowie zweimal Bronze sind die Nachwuchsringer des RKV Karsdorf von den kurzfristig angesetzten diesjährigen Landesmeisterschaften mit weiteren Teilnehmern aus Artern, Merseburg, Halle, Halle-Neustadt, Magdeburg, Stendal, Dessau und Eisleben zurückgekehrt. „Eigentlich sind Sachsen-Anhalts Titelkämpfe in diesem Jahr pandemiebedingt komplett ausgefallen. Aber für die jüngsten Altersklassen, die E-Jugend von sechs bis acht Jahren sowie die D-Jugend von neun bis zehn Jahren, wollte man unbedingt noch einen Wettkampfhöhepunkt schaffen, um die Kinder bei Laune zu halten“, erläutert Karsdorfs Übungsleiter André Mirau.

Schließlich brauche es für die Mädchen und Jungen ja mal ein Ziel, das über das allwöchentliche Training hinausreicht und für das sich das „Dranbleiben“ am Üben lohnt, so der erfahrene Trainer. Dies gelte umso mehr, als die in der Merseburger Rischmühlenhalle durchgeführten Meisterschaften für einige seiner Schützlinge der allererste Wettkampf seit Einstieg in den Ringkampfsport überhaupt war. „Alle haben sich auf die Matte getraut und dem Kampf gestellt - selbst wenn sie deutlich stärkeren Kontrahenten unterlegen waren“, würdigte Mirau auch diesen „wichtigen Lernschritt“ im Leben eines jeden jungen Sportlers.

Noch besonders herausheben aus seiner elfköpfigen Abordnung wollte der Coach den E-Jugendlichen Wotan Reitzig, der das 23-Kilogramm-Limit seiner Altersklasse nach Belieben beherrschte und souverän Landesmeister wurde. Joey Becker (E-Jugend/bis 34 kg) holte ebenfalls Gold an die Unstrut. „Und auch wenn er mit Platz vier im 28-Kilogramm-Limit der E-Jugend Bronze knapp verpasste, soll Bela Braune ein Extra-Lob erhalten“, so Mirau. Bela sei mit vier absolvierten Kämpfen, von denen er je zwei gewann und verlor, schließlich der Aktive mit dem umfangreichsten Wettkampfpensum gewesen.

Vor einer besonderen Herausforderung standen zudem die beiden weiblichen Mitglieder der Karsdorfer Delegation, da in Sachsen-Anhalt in den unteren Altersklassen die Landesmeister noch nicht getrennt nach Geschlecht ermittelt werden und die Mädchen bei den Jungen mitringen. Insofern besitzt der fünfte Platz von Amy Bogun (übrigens eine Nichte der an das Leistungszentrum Frankfurt/Oder gewechselten Schwestern Sidney und Ashley Bogun, wir berichteten) im 34-Kilogramm-Limit der D-Jugend deutlich höheren Wert, als man auf den ersten Blick vermuten würde. „Amy hat auf der Matte sogar einen Jungen bezwungen“, anerkannte André Mirau. „Eden Kuntz, die bei den E-Jugendlichen bis 19 Kilogramm Silber holte, profitierte hingegen von dem glücklichen wie seltenen Umstand, dass auch die beiden anderen Startenden in dieser Gewichtsklasse Mädchen waren.“

Weiteres Edelmetall für den RKV Karsdorf - jeweils Bronze - eroberten Felix Hörschelmann (D-Jugend/bis 42 kg) und Tony Maaß (E-Jugend/bis 38 kg).