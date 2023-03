Bürgermeisterwahlen im Burgenlandkreis Klarer Sieg in Eckartsberga für Amtsinhaberin Marlis Vogel

In der Gemeinde An der Poststraße ist zweiter Urnengang notwendig. In der Stichwahl treten Christian Voigt und Andreas Löther gegeneinander an. In Zeitz gewinnt Christian Thieme die Bürgermeisterwahl.