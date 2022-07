Klangliche Schätze entdeckt

In Wetzendorf versammeln sich die Teilnehmer der Orgelfahrt des Evangelischen Kirchenkreises in der Kirche, um Wissenswertes über die dortige Heerwagen-Orgel zu erfahren. Sie fügt sich in das Schiff harmonisch ein.

Wetzendorf/Bad Kösen - Eine bespielbare Orgel in der Kirche gibt dem Gotteshaus Stimme und Seele: Die „Königin“ unter den Musikinstrumenten stand im Mittelpunkt des Besuchsprogramms der fünften Orgelfahrt des Evangelischen Kirchenkreises Naumburg-Zeitz, die unter dem Motto „Orgeln im September“, einer Projektförderung des Kirchenkreises, in vier Kirchen führte. Auftakt der Busrundfahrt war die St. Kilianskirche in Wetzendorf. Danach ging es in die Kirche St. Martin in Memleben, über die Finne zur St. Martins-Kirche in Spielberg und zuletzt nach Bad Kösen in die Lutherkirche. Start und Ziel der Rundfahrt war Freyburg.