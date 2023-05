Wegen gestiegener Kosten hat der Rat der Verbandsgemeinde An der Finne den Neubau der Herrengosserstedter Kita gestoppt. Ein weiteres Projekt steht auf wackeligem Boden.

Verbandsgemeinde An der Finne

Der Rat der Verbandsgemeinde An der Finne hat wegen gestiegener Baukosten beim Kita-Neubau in Herrengosserstedt den Rotstift angesetzt und das Bauprojekt gestoppt.

Bad Bibra - Zwei der größten Investitionsvorhaben der Verbandsgemeinde (VG) An der Finne, die man nach langen Vorbereitungen in trockenen Tüchern glaubte, stehen inzwischen auf wackeligem Boden - der Kosten wegen: der Kita-Neubau in Herrengosserstedt und der Ersatzneubau für die Grundschule Eckartsberga.