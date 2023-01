Kinder sammeln für Kinder: Kleine Könige auch in Naumburg unterwegs

Sternsinger-Aktion hat auch zu Jahresbeginn die Unterstützung von Projekten zugunsten benachteiligter und Not leidender Heranwachsender im Blick. Wo die Sternsinger anzutreffen sind.

Impression von der Heiligen Messe mit den Sternsingern in der Katholischen Kirche Naumburg zu Jahresbeginn 2022.

Naumburg - Für die traditionelle Sternsinger-Aktion am Jahresanfang, die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder, hat man in der Katholischen Pfarrei St. Peter und Paul Naumburg aus der Not der Pandemiejahre inzwischen gewissermaßen eine Tugend gemacht.