Kinder aus Caritas-Heim „Edith Stein“ helfen nach Flut

Zusammen mit einem Brief übergeben stellvertretend sechs Bewohner des Hauses Charlottenstraße des Naumburger Caritas-Kinder- und Jugendheimes „Edith Stein“ eine Spende für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in der Partnerregion Aachen an Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller.

Naumburg - Zerstörte Häuser, unbewohnbare Kinderzimmer und kaputtes Spielzeug: Diese Bilder aus der Flutregion im Westen Deutschlands haben die Mädchen und Jungen des Naumburger Caritas-Kinderheimes „Edith Stein“ nicht losgelassen. Spontan entschloss sich deshalb die von Sylke Götze ehrenamtlich betreute „Hummel“-Sportgruppe des Hauses Charlottenstraße, den dortigen Kindern zu helfen. Zumal von der Hochwasserkatastrophe auch die Region rund um die Naumburger Partnerstadt Aachen betroffen ist, wie sie auch aus Gesprächen erfuhren. Die neun Kinder zögerten nicht lange, nahmen einen Teil ihres Taschengeldes und übergaben es an Sylke Götze.

Große Geste der jungen Spender

56 Euro waren so zusammengekommen. Gemessen an den bereits 21.000 Euro, die in Naumburg gesammelt und zur Hilfe an die Partnerstadt Aachen überweisen wurde, ein kleiner Betrag. Für Sylke Götze jedoch ist diese Geste ihrer Schützlinge eine ganz große. „Diese Kinder sind vorher nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen, aber in einer solchen Situation haben sie ein großes Herz gezeigt. Ich ziehe den Hut vor ihnen“, sagte die Naumburgerin.

Gewürdigt wurde die Aktion auch von Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU), der die Kinder und Jugendlichen in seinem Amtszimmer zur Übergabe der Spende empfing. Im Heim war sie von den Mitarbeitern auf 100 Euro aufgerundet worden. Ähnlich äußerte sich Thomas Rode, Einrichtungsleiter und Pädagogischer Leiter des Heimes. „Es ist einerseits eine bemerkenswerte Aktion, die Respekt verdient. Sie zeigt aber andererseits, dass in unserem Heim ganz normale, liebenswerte und engagierte Kinder und Jugendliche wohnen.“

Es ist eine bemerkenswerte Aktion, die Respekt verdient. Thomas Rode, pädagogischer Leiter des Heimes

Thomas Rode (Foto: Torsten Biel)

Auch Müller zeigte sich sehr angetan von der Hilfe der „Hummel“-Gruppe. Es sei nicht selbstverständlich, dass Kinder so handelten und von ihrem Taschengeld etwas abzweigten. „Ich danke euch ganz herzlich und werde diese Spende gern in unsere Partnerstadt weitergeben.“ Von dort ist bereits ein Schreiben der Oberbürgermeisterin an die Naumburger eingetroffen. „Alle Spenden werden auf direktem Wege an die Opfer der Flutkatastrophe übergeben. Unser Dank gilt der großzügigen Unterstützung durch unsere Partnerstadt Naumburg“, schreibt Sybille Keupen. Die parteilose Politikerin hatte als Nachfolgerin von Marcel Philipp (CDU) am 1. November 2020 ihr Amt als Aachener Stadtoberhaupt angetreten.

Oberbürgermeister kommt mit Mädchen und Jungen ins Gespräch

Die Spendenübergabe nutzte Armin Müller, um mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, was ihnen an ihrer Stadt gefällt und was sie sie sich von ihr wünschten. Dabei ging es um Treffpunkte ebenso wie um die Sauberkeit der Grünflächen im Bürgergarten. Denn dort ist Sylke Götze mit ihrer Sportgruppe einmal wöchentlich anzutreffen. Auch während der Corona-Einschränkungen war es ihr damit möglich, das sportliche Angebot aufrechtzuerhalten.

„Die Kinder wählen selbst aus, was sie machen möchten - zum Abschluss gibt es dann oft ein Ballspiel“, erläutert Sylke Götze, die früher selbst Leichtathletik betrieben hat und die die Gruppe bereits seit zehn Jahren betreut. Im Interesse der Kinder sei ihr diese Tätigkeit wichtig.