Naumburg - Am Dienstag war bei den Landesliga-Kickern des SC Naumburg offizieller Trainingsauftakt nach der Winterpause. „Die Jungs sind am Flemminger Weg gelaufen, und anschließend ging es im Euroville in den Kraftraum. Ein ähnliches Programm gab es dann noch mal am Mittwoch“, berichtet SCN-Coach Matthias Krause, der seine Schützlinge in der Vorbereitung auf die Rückrunde dreimal pro Woche zum Training bittet. „Die Spieler sind heiß, haben Bock auf Fußball“, freut sich Krause über die bislang gute Beteiligung.

