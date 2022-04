„Kekse“ auf vier Pfoten

Schönburg - „Oh, guck, ein Keks. Oh, warte mal, sogar zwei Kekse.“ Wann immer Annett Spengler und Christian Schäfer mit ihren Berner Sennenhunden Maya und Luna Gassi gehen und dabei Kindern begegnen, bekommen sie dies oder Ähnliches zu hören. Doch wer nun an Gebäck denkt, liegt falsch: „Keks“ ist in der ZDF-Kinderserie „Löwenzahn“ der Name für den Hund der Hauptfigur. Und der Vierbeiner im TV ist eben auch ein Vertreter der Rasse Berner Sennenhunde mit ihrem charakteristischen Aussehen.