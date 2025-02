Rathaus, Schulen und Kitas in Naumburg bekommen Strom und Gas nun aus Thüringen - weil den hiesigen Stadtwerken ein technischer Fehler passiert ist, aber auch aufgrund der Preise.

Kuriose Energiepreis-Posse in Naumburg

Naumburg. - Die Stadt Naumburg hat in den vergangenen Jahren mit Millionen-Bürgschaften ihre Technischen Werke, an denen sie 51 Prozent der Anteile hält, am Leben gehalten. Sie hat eine Insolvenz des Energieversorgers verhindert, musste zudem hinnehmen, dass die TWN nicht mehr den Betrieb des Bulabana mit ihren bis dato immer erzielten Überschüssen finanzieren konnte. Auch die Freizeitbad-Kosten werden nun über den (ausgemergelten) städtischen Haushalt gedeckt.