Wohnungsmarkt in Naumburg Keine Panik - Weshalb Mietervereins-Chef Wohnungssuchenden Hoffnung macht

In deutschen Großstädten ist es schwer, eine Wohnung zu bekommen. Das Thema beschäftigt jetzige wie künftige Naumburger. Was Vorsitzender des Mietervereins zur aktuellen Miet-Situation in Naumburg sagt.