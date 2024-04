Rechtsextreme Partei wird in Naumburg auch bei den bevorstehenden Wahlen nicht mit eigener Kandidatenliste für den Gemeinderat antreten. Warum, will sie allerdings nicht verraten.

Keine Liste der AfD in Naumburg - Partei schweigt sich zu fehlenden Kandidaten aus

Naumburg - Am 9. Juni ist Wahl, die große: für Europa und die Gemeinde- und Ortschaftsräte. Die Parteien haben sich gerüttelt und geschüttelt und ihre Kandidatenlisten bei den Wahlausschüssen eingereicht. Die müssen jetzt darüber beraten, ob alle namentlich Genannten zulässig sind als Kandidaten. In Naumburg wird der Gemeindewahlausschuss am Dienstag beraten, Mittwoch stehen die zu Wählenden endgültig fest. Tageblatt/MZ wird ausführlich berichten.