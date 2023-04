Fußball am Osterwochenende

Moritz Böttcher (2.v.l.), hier neben seinem Kapitän Philipp Döring, erzielte den zweiten Treffer für Landesligist Naumburg beim 3:1-Erfolg am Ostermontag gegen Landsberg. Damit kletterten die Domstädter auf Rang drei.

Naumburg - Während sich die Drittliga-Profis des Halleschen FC echauffierten, innerhalb von rund 50 Stunden zwei Spiele absolvieren zu müssen, traten die hiesigen Breitensportler aus der arbeitenden Bevölkerung sogar dreimal innerhalb von vier Tagen - zum Beispiel die Lauchaer und Herrengosserstedter - an. Hut ab! In ihren Pflichtspielen am Osterwochenende erreichten die höherklassigen Männerteams aus der Saale-Unstrut-Finne-Region folgende Resultate.