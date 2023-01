Naumburg/cm - Nach dem Geflügelpest-Ausbruch im Tierpark Bad Kösen und wegen der aktuellen Risikobewertung des Friedrich-Löffler-Instituts sagt die Stadt Naumburg den kommenden Taubenmarkt ab, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Er hätte am 11. Februar auf dem Naumburger Marktplatz stattfinden sollen. Damit bleibt die erste Ausgabe des Taubenmarktes am 14. Januar mit 180 angemeldeten Teilnehmern die einzige in diesem Jahr. Die Stadt Naumburg als Veranstalter hatte sich mit Vertretern der Zuchtverbände auf eine reduzierte Anzahl an Terminen geeinigt. So fanden nach der Coronapause 2022 erstmals nur ein Markt im Januar und einer im Februar statt.

Die anzeigepflichtige Geflügelpest ist eine hoch ansteckende, schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare Viruserkrankung. Infizierte Nutzgeflügelbestände müssen getötet werden. Alle Anstrengungen werden nun unternommen, um die Einschleppung und Verschleppung der Geflügelpest zu verhindern und dem drohenden Ausbruch der Seuche bereits frühzeitig entgegen zu treten, teilt die Naumburger Stadtverwaltung mit.

Betroffene Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Burgenlandkreises zu melden, das telefonisch unter den Rufnummern 03443/37 23 02 oder 03443/37 23 13 zu erreichen ist.