Kein Kreuz mehr bei Gerd: Gleinas langjähriger Bürgermeister sagt Servus

Gerd Blankenburg tritt nicht mehr zur Wahl an. Was er zu seinem Amt und zu seinem Nachfolger meint.

Gleina - Wenn am morgigen Sonntag die Bürger der Gemeinde Gleina zur Wahl gehen, wird ein bekannter Name auf dem Zettel nicht mehr stehen. Zu jenen „Altgedienten“, die nicht wieder kandidieren, gehört der langjährige Bürgermeister Gerd Blankenburg. Aus alters- und gesundheitlichen Gründen verzichtet er auf eine weitere Amtsperiode. „Die Entscheidung für den Ruhestand fiel mir nicht schwer“, bekennt der Gleinaer, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiern wird. 30 Jahre bekleidete er das Ehrenamt des Oberhauptes der Gemeinde, zu der neben Gleina auch die Ortsteile Gleina, Baumersroda, Ebersroda und Müncheroda gehören. „Es ist Zeit, dass eine neue Generation die Geschicke der Gemeinde übernimmt“, sagt der Noch-Bürgermeister.