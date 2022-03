Kein Klassenunterschied in Baumersroda

Naumburg - Während bei der SG Blau-Weiß Bad Kösen das Coronavirus zuschlug, weshalb das Kreisoberliga-Topspiel der Kurstädter in Großkorbetha (nun am Ostermontag) und auch das Reservepokal-Spiel ihrer zweiten Mannschaft (Nachholtermin ist der 16. April) abgesagt werden mussten, verpassten die Baumersrodaer im Pokal und die Herrengosserstedter in der Landesklasse Überraschungen nur knapp.

FSA-LIGAPOKAL: Eintracht Emseloh - SC Naumburg 5:3 n.V. (2:2, 1:2). Die Domstädter lieferten ihrem Landesliga-Rivalen, dem Spitzenreiter der Staffel Süd, einen Kampf auf Augenhöhe. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Emseloh konnte personell mehr nachlegen als wir an diesem Tag, und das hat vielleicht im Endeffekt den Ausschlag gegeben“, so SCN-Coach Matthias Krause. Die Führung des Eintracht-Teams drehten Jasper Hoffmann per Elfmeter und Steven Krumbholz noch vor der Pause. Chancen zum möglichen 1:3 ließen die Gäste liegen, und so kamen die Platzherren in der regulären Spielzeit noch zum Ausgleich. In der Verlängerung fielen dann noch einmal vier Tore - allerdings drei für den Favoriten. Nach Mahmoud Ajos Anschlusstreffer zum 4:3 drängten die Naumburger auf den Ausgleich, aber in der Nachspielzeit machte Maikleint Petrai mit seinem zweiten Treffer alles klar. Krause freute sich trotz des Ausscheidens aus diesem neu geschaffenen Wettbewerb über den anhaltenden Aufwärtstrend seiner Schützlinge: „Wäre es ein Punktspiel gewesen, hätten wir beim Tabellenführer ein Remis geholt. Damit wären wir sehr zufrieden gewesen. Nun wollen wir am kommenden Samstag in Stedten nach langer Zeit mal wieder etwas reißen. Hoffentlich sind dann Lucas Sedivy und Steven Krumbholz, die wir in Emseloh wegen Knöchelverletzungen frühzeitig auswechseln mussten, wieder fit.“

BURGENLANDPOKAL, Achtelfinale: Baumersrodaer SV - BSC Laucha 0:1 (0:1). „Ein Zwei-Klassen-Unterschied war nicht erkennbar. Wir haben uns teuer verkauft und das Spiel bis zum Schluss offen gestaltet“, resümierte Baumersrodas Mannschaftsleiter Ronny Benndorf. Das Tor des Tages erzielte Matthias Meissner an seinem 32. Geburtstag bereits in der 11. Minute per Abstauber, nachdem BSV-Keeper Yves Schreiber den Ball nach einem Eckstoß von Maximilian Handt nicht unter Kontrolle bekommen hatte. In der Folgezeit war es ein typisches 0:0-Spiel ohne hochkarätige Chancen. Der gastgebende Spitzenreiter der hiesigen Kreisliga-Staffel stand sicher in der Abwehr und lieferte den favorisierten Landesklasse-Kickern von der Unstrut einen großen Kampf. „Wir sind erhobenen Hauptes aus dem Pokal ausgeschieden. Nun gilt unsere ganze Anstrengung der Meisterschaft, wo wir möglichst schnell den Titelgewinn und damit den Aufstieg in die Kreisoberliga perfektmachen wollen“, so Benndorf. Die Lauchaer zogen als zweite Mannschaft nach Blau-Weiß Bad Kösen (4:1-Sieger nach Verlängerung gegen den SV Großgrimma bereits im November) ins Viertelfinale ein. BSC-Trainer Ronny Starch meinte: „Es war kein schönes Spiel, in dem sich die Mannschaft durchgesetzt hat, die mehr Zweikämpfe für sich entscheiden konnte.“

Erst Torschütze, dann Torwart: Reinsdorfs Kapitän Dirk Bornschein. (Foto: Torsten Biel)

1. Runde: Reinsdorfer SV - SV Burgwerben 1:14 (1:12). Über die Möglichkeit, in den Kreispokal-Wettbewerben jetzt bis zu sechs Spieler wechseln zu dürfen (wir berichteten), konnten die Verantwortlichen beider Teams nur müde lächeln. Der gastgebende Kreisklasse-Vertreter bekam für diese Nachholpartie gerade mal elf Mann zusammen, die in der Landesklasse kickenden Gäste hatten wenigstens einen Spieler auf der Ersatzbank. Die Reinsdorfer wechselten dann aber trotzdem: Zur zweiten Halbzeit verstärkte Spielertrainer Ralf Staake, der zuvor zwischen den Pfosten gestanden hatte, die Defensive, und dafür rückte Kapitän Dirk Bornschein, um sein lädiertes Knie zu schonen, ins Tor. Zuvor hatte Bornschein jedoch für den Höhepunkt des Tages aus Sicht des RSV gesorgt, als er mit einem direkt verwandelten Eckstoß den Ehrentreffer der Platzherren erzielte - zum zwischenzeitlichen 1:11, muss man dazusagen. Der Drei-Klassen-Unterschied wurde in der ersten Halbzeit besonders deutlich. „Nach dem Seitenwechsel und unserer Umstellung haben wir mehr Sicherheit in unser Spiel bekommen und die zweite Halbzeit nur mit 0:2 verloren“, sagte Abwehr-Stabilisator Ralf Staake. Bester Torschütze der Burgwerbener, die im Achtelfinale am Ostersamstag bei Kreisoberligist Lossa/Rastenberg antreten müssen, war Michal Sembratowicz mit fünf Treffern (siehe auch „Zahlenspiegel“).

RSV-Akteur Tobias Wölfel (Mitte) mit den Burgwerbenern Sebastian Kurze (l.) und Stephan Rakow. Der Drei-Klasse-Unterschied war zu groß - Endstand: 1:14. (Foto: Torsten Biel)

RESERVEPOKAL, Achtelfinale: TSV Tröglitz II – FC ZWK Nebra II 2:6 (0:3). Im Duell zweier Kreisligisten setzten sich die Unstrutstädter beim Tabellensiebten der Staffel 3 klar durch. Ronny Ihle nutzte einen Ballverlust der Gastgeber bereits nach knapp 60 Sekunden zum Führungstreffer der Nebraer. Auch im weiteren Verlauf präsentierte sich das ZWK-Team im Verwerten der Torchancen wesentlich effizienter. Felix Klingenstein (28./nach Flanke von Lukas Eckardt) und Kevin Tille (30.) bauten den Vorsprung der Gäste bis zur Pause auf drei Tore aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste der Nebraer Jonas Kindermann verletzt ausgewechselt werden. Marvin Christiani (49.) traf nach einem Doppelpass mit Marvin Schültke zum 0:4, ehe Frank Körner (57.) per Distanzschuss verkürzte. Christian Schmidt (70.) stellte aber mit einem Freistoß in den Winkel den alten Abstand wieder her. Mit einem verwandelten Elfmeter betrieb der Tröglitzer Martin Gentzsch (77.) zwischenzeitlich etwas Ergebniskosmetik. Eckardt machte mit einem per Kopf verwandelten Eckball (82.) das halbe Dutzend ZWK-Tore voll. Damit folgen die Nebraer der Baumersrodaer Reserve und der dritten Vertretung des SC Naumburg ins Viertelfinale dieses Wettbewerbs.

LANDESKLASSE: ESV Herrengosserstedt - 1. FC Zeitz 0:1 (0:0). Gegen den souveränen Tabellenführer der Staffel 9 hatten die Herrengosserstedter wieder mit argen Besetzungsproblemen zu kämpfen. Kapitän und Feldspieler Markus Löhnert musste zwischen die Pfosten und machte seine Sache gut. Die Viererabwehrkette des ESV und deren Vorderleute dämmten den Sturmdrang des Favoriten ein. „Bei uns kämpfte einer für den anderen. Nach Ballverlusten setzten wir sofort nach. Auf diese Weise konnten wir das Geschehen weitgehend neutralisieren“, sagte Thomas Kitzing, Coach der Gastgeber, die aber auch selbst Tormöglichkeiten hatten. So traf Kitzings mitkickender Trainerkollege Oliver Janicke nur das Außennetz. Vier Minuten vor Schluss kassierten die tapfer kämpfenden Platzherren doch noch einen Gegentreffer, als Leon Grünbeyer mit einer energischen Einzelaktion erfolgreich war. „Unsere Mannschaft hat sich leider nicht für ihre große Einsatzbereitschaft belohnen können. Ein Punktgewinn wäre mehr als verdient gewesen“, meinte Kitzing. „Mit dieser Einstellung werden wir aber in den bevorstehenden Spielen wichtige Zähler für den Klassenerhalt einfahren“, ist er sich sicher.