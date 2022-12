Kein Blut wegen kalter Turnhalle - Frust bei DRK und Spendern

Eine kurz vor Weihnachten in der Gleinaer Turnhalle geplante Spendenaktion muss vor Ort abgesagt werden - zum Ärger von DRK und Spendern. Was der Grund dafür war.

Blutkonserven sind knapp, deshalb wird jede Blutspende gebraucht. Doch in Gleina muss eine Spendenaktion ausfallen. Grund ist die Kälte in der dortigen Turnhalle, wo die Aktion hätte stattfinden sollen.

Gleina - Zwei Tage vor Weihnachten wollte Mario Messner noch eine gute Tat vollbringen. Der 54-Jährige aus Müncheroda spendet schon seit einigen Jahren regelmäßig Blut. Das war auch am Abend des 22. Dezember in Gleina geplant. Doch es sollte nicht dazu kommen. In der Turnhalle, die für die Blutspendeaktion vorgesehen war, war es schlichtweg zu kalt.