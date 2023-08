Im Trinkwasserbrunnen in Görschen sind Keime festgestellt worden. Rund 80 Haushalte in den Orten Görschen und Droitzen sind betroffen. Welche Maßnahmen Verband ergreift.

Görschen/mhe - In den Wethautal-Orten Görschen und Droitzen soll das Trinkwasser wegen Verunreinigung bis auf Weiteres nur abgekocht verwendet werden. Das teilte am Donnerstagmittag der Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne (WAV) mit. Grund dafür sind Enterokokken, Keime, die Infektionskrankheiten auslösen können.

Festgestellt wurden sie bei einer Routinemessung am Donnerstagmorgen am Trinkwasserbrunnen in Görschen. Dieser versorgt rund 80 Haushalte. WAV-Bereichsleiter Olaf Zanke gegenüber Tageblatt/MZ: „Woher die Verunreinigung kommt, ist unklar, sie kann mit den Starkregenereignissen der letzten Tage zusammenhängen. Wir werden das Netz spülen und eine neue Probe nehmen, deren Ergebnis wir am Wochenende erwarten.“ Womöglich am Montag könne Entwarnung gegeben werden - oder auch nicht.

Das Trinkwasser soll insbesondere für die Herstellung von Speisen und Getränken, Eiswürfel, das Abwaschen von Obst, Gemüse oder Salat, das Zähneputzen sowie medizinische Zwecke abgekocht werden. Zur Körperpflege und Reinigung sowie die Versorgung von Haustieren und Vieh sei es weiter verwendbar.