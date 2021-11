Karneval auf Sparflamme in Bad Kösen

Völlig ausgelassen wird der Karneval in Bad Kösen auch in diesem Jahr nicht sein.

Bad Kösen - „Es wird ein Karneval auf Sparflamme, aber das passt ja zur Energiepreisentwicklung.“ Axel Krunig, Chef des Kösener Karnevalsvereins (KKV), witzelt standesgemäß, meint es angesichts der pandemischen Lage aber durchaus ernst: Die Eröffnung der 67. Session am 11.11. vorm „Ritter“ wird es geben, doch ob auch die regulären Februar-Veranstaltungen, ist völlig offen. „Soweit die schlechte Nachricht. Die gute aber ist, wir sind flexibel“, rückt Krunig gerade.

11.11. unter freiem Himmel

Will heißen: Die rund 150 Mitglieder des Vereins stehen nicht nur Gewehr bei Fuß, sie agieren aktuell auch so, als würde alles kommen wie gewünscht. Sämtliche Formationen üben, auch organisatorisch wird vorbereitet. Krunig: „Vor allem die Jüngsten sind Feuer und Flamme, und für sie wäre es eine Riesen-Enttäuschung, nicht vor Publikum zeigen zu können, was sie drauf haben. Eine ganze Generation, das darf man nicht vergessen, wäre dann überhaupt nicht aufgetreten. Deshalb ist der 11.11. besonders wichtig, da der unter freiem Himmel stattfindet.“

Weil die Februar-Veranstaltungen wohl nicht kommen, ist klar, dass es kein neues Prinzenpaar geben wird, das in Bad Kösen traditionell immer in erster Runde inthronisiert wird. Der Aufwand der Vorbereitung für das Paar samt Einkleidung sei einfach zu hoch, als dass dann alles für die Katz wär’, meint der KKV-Chef und plädiert deswegen für eine eben flexible Variante, gegebenenfalls einem Paar aus den Reihen des Vereins.

Der 11.11. jedenfalls ist gesetzt. 19.11 Uhr geht’s vorm, ausdrücklich nicht im „Ritter“ los, bereits 18.30 Uhr wirft der Verein den Rost an, ausgeschenkt wird freilich auch. Naumburgs OB Armin Müller hat bereits zugesagt - der Spruch „Wo soll er auch anders hin?“ passt nach wie vor -, und Krunig setzt darauf, dass sich noch mehr Ortschaftsräte als sonst einfinden. Nach Programm vor und auf der Bühne spielt eine Disco auf. Da eben der „Ritter“ drinnen tabu ist, sollten sich Gäste wetterfest machen.

Veranstaltung im griechischen Restaurant

Ein weiterer Termin ist - sollte nicht wer von oben die Reißleine ziehen - ebenfalls gebongt: eine karnevalistische Feier am Sonnabend, 13. November, im griechischen Restaurant „Santorini“, das deswegen ab 19.11 Uhr seinen regulären Gaststättenbetrieb einstellt. Eine Veranstaltung nur für Erwachsene mit närrischem Spaß und Musik aus der Konserve von „DJ Uwe“. Krunig geht fest davon aus, dass man nicht alle Teilnahme-Wünsche wird erfüllen können, auch nicht, wenn man zusätzliche Kapazitäten schafft. „Wir haben einen guten Draht zur Feuerwehr, und die stellt uns ein großes Zelt auf, das wir beheizen werden, doch nie im Leben werden wir alle unterbekommen, die gern da sein möchten“, so Krunig, der deshalb sehr darauf setzt, dass im Februar alles noch oder wieder gut ist und der Kösener Karneval in die Vollen gehen kann.