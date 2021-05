Kanalarbeiten: Verkehr rollt dank Ampel Richtung Saalhäuser

Bad Kösen - Die schlechte Nachricht ist: Die sich seit Langem ankündigenden Kanalbauarbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) Naumburg in Ebert- und Schmettaustraße von Bad Kösen werden nicht von heute auf morgen erledigt sein, sondern rund ein Jahr dauern. Aber - und das ist die gute Nachricht: Die Sackgasse Richtung Saalhäuser, an deren Ende immerhin das Landesweingut steht, wird ständig erreichbar sein. Anderes ist vom Tisch.

Die zwei wohl wichtigsten Nachrichten zum Thema kamen am Donnerstag Einwohnern wie Ortschaftsräten auf einer Bürgerversammlung im „Ritter“ zu Gehör, einberufen durch den AZV im Beisein der Stadtverwaltung. Die Teilnehmerzahl war begrenzt.

Beginnen sollen die Arbeiten Ende August, wobei sie nur, nimmt man den AZV beim Wort, den Anfang dessen markieren, was in Zukunft auf die Bad Kösener zukommt. Der Verband nämlich hat das Kanalsystem in der Kurstadt und den umliegenden Orten per Sonde befahren lassen. Die Erkenntnis: 60 Prozent der Kanäle sind dringend sanierungsbedürftig, in den Dörfern 33.

Start an der Saalstraße

Die Bilddokumente, die AZV-Chefin Ute Steinberg mit Mitarbeitern und Planern präsentierte, zeigen eine erschreckende „Unterwelt“ mit gerissenen und vielfach eingestürzten und sogar nicht mehr vorhandenen Abwasserrohren, durchwachsen von Wurzelwerk, oft gequert von Versorgungsleitungen. „Wir werden uns die nächsten Jahre intensiv kennenlernen“, meinte denn Ute Steinberg bezogen auf das, was an Arbeiten und Absprache mit den Bürgern bevorsteht. Nicht nur alte Straße sind betroffen, sondern auch vergleichsweise junge. Wie die Dringlichkeitsliste abgearbeitet werden soll, ist noch offen.

Für die Ebert- und Schmettaustraße sieht der Ablauf laut AZV so aus, dass in letzterer die Arbeiten an der Einmündung zur Saalstraße beginnen und am Kreuzungsbereich mit der Ebertstraße im Dezember enden, dann wäre diese bis fast zur B87 und etwa Mai dran, die Verlängerungen beider Straßen folgen bis Ende August 2022. Der Verkehr soll dabei jeweils über einen Fußweg rollen, möglich sei das durch Sicherung mit Asphalt und Schutzflies. Die Baustellen - drei bis fünf Meter tief - werden flexibel eingerichtet.

Dauergrün von B87 aus

Seitens des AZV wurde bekräftigt, dass die Fußwege so auch große Belastungen wie durch 40-Tonner überstehen könnten. Anwohner zweifelten hingegen und sahen die Gefahr, dass bei Problemen der Verkehr gestoppt würde. Der AZV verneinte das, es könne lediglich an kritischen Stellen - so in Kurven - zu Einschränkungen kommen. Die Zufahrten für Rettungsdienste und Feuerwehr seien dauerhaft gesichert, nicht möglich sei das Parken. Geregelt werden soll der Durchlass per Ampel, wobei von der B87 aus per se auf Grün geschaltet ist.

Der AZV nimmt auch den Deckenschluss vor, eine Straßensanierung seitens der Stadt gibt es aber nicht. Letztere hatte gehofft, wie Vize-OB Armin Müller sagte, wegen fehlender Finanzen den Verband zum Verschieben der Arbeiten um ein Jahr bewegen zu können, doch habe dieser auf die Dringlichkeit verwiesen.