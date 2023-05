Im neuen DRK-Pflegekabinett in der Naumburger „Hausgemeinschaft für Demenz“ trainiert Kevin Bergmann, Pflegefachmann in spe, an der Übungspuppe wichtige Handgriffe. Yvonne Szewczyk, Zentrale Praxisanleiterin und Koordinatorin, gibt Tipps und Hinweise.

(Foto: Torsten Biel)