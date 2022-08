Nahe dem Lauchaer Bahnhof wurde am Dienstagabend ein junger Mann ausgeraubt und verletzt.

Laucha - In Laucha ist am späten Dienstagabend am Bahnhof ein junger Mann von Unbekannten ausgeraubt worden. Nach Polizeiangaben war das Opfer von zwei dunkel gekleideten Männern angepöbelt und dann zu Boden geschleudert und geschlagen worden.

Danach entrissen die beiden Täter dem jungen Mann den Rucksack und flüchteten. Das Opfer musste laut Polizei ambulant medizinisch versorgt werden. (nt/mz)