Jubel, Erleichterung und Wahlkampf-Kritik

Naumburg - Es war um genau 19.06 Uhr, als am Sonntag die große Leinwand in der Naumburger Rathausdiele verriet, dass nunmehr auch der 30. und damit letzte offene Wahlbezirk ausgezählt ist. Das Ergebnis, das sich, wenn auch knapp, in den vorausgegangenen 60 Minuten bereits angedeutet hatte, stand nun fest: Armin Müller wird am 1. Juli der neue Naumburger Oberbürgermeister sein.

Und so brandete 19.06 Uhr in der Rathausdiele Jubel und lauter Beifall auf. Und auch Armin Müller selbst klatschte immer wieder die Hände zusammen, was all seine Unterstützer als Dankesgeste verstehen durften. Mit 53,58 Prozent hatte der CDU-Kandidat Müller den Einzelbewerber Henrik Schumann in der Stichwahl knapp distanziert - sehr zur Erleichterung des noch amtierenden Oberbürgermeisters Bernward Küper, wie dieser in seiner Gratulation unumwunden zugab. Er lobte den „tollen Wahlkampf“ Müllers, erklärte, dass es völlig normal und in Ordnung sei, wenn dieser fortan seine eigenen Akzente setzen werde, und räumte ein, dass es ihm nun gerade „sehr nahe geht“, bald den Stuhl zu räumen, um als Landesgeschäftsführer zum Städte- und Gemeindebund nach Magdeburg zu gehen. Dort werde er nun aber einen guten Ansprechpartner im Naumburger Rathaus wissen.

Küper: „Zusammenarbeit mit Schumann wäre schwierig gewesen“

Dass dies bei einem Sieg von Henrik Schumann anders gewesen wäre, daraus macht Küper keinen großen Hehl. Eine Zusammenarbeit mit dem Herausforderer, der vor sieben Jahren bereits einmal unterlegen war, damals gegen Küper selbst, „wäre schwierig geworden“. In den Wahlkampf hatte sich der OB zwar nicht eingemischt, doch wie die Kampagne von Schumann geführt wurde, das habe ihm missfallen, sagte er, nun, da die Urnen geschlossen und die Zettel ausgezählt waren.

Während auch andere CDU-Anhänger Kritik am zuweilen offensiven Kampagnenton Schumanns äußerten, war aber auch der Wahlkampf der CDU nicht unumstritten, vor allem, dass sich Ratsmitglieder - auch anderer Fraktionen - so klar und so öffentlich für Armin Müller ausgesprochen hatten, sorgte bei vielen für Irritationen.

So eine Entwicklung muss man auch erst mal sacken lassen. Armin Müller, neuer Naumburger Oberbürgermeister

Ebenfalls für einige verwunderlich: die Briefe, die Müller kurz vor der Stichwahl an ältere Einwohner verschickt hatte, „weil es mir am Herzen liegt, Ihre Generation persönlich anzusprechen“, wie es darin heißt. Tageblatt/MZ wurden diese am Sonnabend von Senioren vorgelegt, zusammen mit den Fragen: „Woher weiß Herr Müller, dass ich ein Rentner bin?“ „Und ist das mit dem Datenschutz vereinbar?“ Auch Henrik Schumann bekam die Briefe zu Gesicht. „Zuerst war ich sehr verärgert, habe mich dann aber belehren lassen müssen, dass es rechtlich erlaubt ist, im Wahlkampf solche personenbezogenen Daten abzufragen. Ich werde da jetzt auch nicht wie ein schlechter Verlierer nachkarten.“ Armin Müller erklärte den Vorgang als üblich, bat aber um Verzeihung, falls sich jemand aufgrund des Briefes belästigt gefühlt habe.

Telefonat mit der Mutter

Er selbst konnte seit Sonntagabend „über 200 schriftliche Glückwünsche“ entgegennehmen, darunter auch die von Benjamin Bossone und Mark Kipper, die beide ebenfalls kandiert hatten. Den Wahlabend habe Müller mit einem längeren Telefonat mit seiner Mutter ausklingen lassen. „So eine Entwicklung muss man auch erst mal sacken lassen.“

In den kommenden Wochen bis zur Amtsübernahme am 1. Juli wolle er sich zu 100 Prozent auf seine Aufgabe als städtischer Fachbereichsleiter konzentrieren, gerade da im Bereich Sicherheit und Ordnung gerade krankheitsbedingt viel miterledigt werden müsse. Gleichzeitig werde er aber bereits die strategische Ausrichtung der Verwaltung ab Juli planen, so Müller, der dabei auch personelle Veränderungen einschloss. „Ich will dabei aber alle Mitarbeiter mitnehmen und mit ihnen ins Gespräch kommen.“ Es gelte, Themen wie eine bessere Öffentlichkeitsarbeit und eine transparentere und bürgernahere Verwaltung so schnell wie möglich anzugehen.