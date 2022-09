Jost Naumann ist zum 20. Mal als Bacchus dabei

ENTERTAINER Der Eisleber Jost Naumann startet langsam wieder. Am Wochenende ist er zum 20. Mal beim Winzerfest in Freyburg dabei.

Eisleben/Freyburg - So langsam geht es wieder aufwärts für Jost Naumann. Seit 2002 ist der Eisleber freiberuflich als Alleinunterhalter tätig und tritt in verschiedenen Rollen auf Volksfesten, Familien- und Firmenfeiern sowie mit eigenen Programmen auf. Was in der Corona-Zeit natürlich nicht möglich war. „Ich habe zwei Jahre gar nicht gearbeitet“, sagt der Entertainer. „Im März 2020 haben wir zum letzten Mal im Central Kabarett in Leipzig die ‚Feuerzangenbowle‘ gespielt“, so der Künstler, der trotz der erzwungenen Untätigkeit immer halbwegs fröhlich und optimistisch geblieben ist. „Was soll man auch machen? Es hilft ja nichts.“