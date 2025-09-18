weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Discounter eröffnet Neubau in Nebra: Jetzt Buchten statt Regalreihen: Was das neue Konzept im Penny-Supermarkt Nebra bringen soll

Gebäude mit moderner Architektur verkörpert neueste Generation von Penny-Supermärkten. Was den ersten Kunden besonders auffiel.

Von Andreas Löffler 18.09.2025, 16:29
Farbenfrohe Frische: die Obst- und Gemüseabteilung im Eingangsbereich des Penny-Neubaus in Nebra.
Nebra - Seine Frau Rebecca habe schon die Tage heruntergezählt, sagte Marcel Drescher aus Weißenschirmbach lachend, als er gestern Morgen (18.09.25) als einer der ersten Kunden den soeben wiedereröffneten Penny-Markt am Erlenweg in Nebra besuchte.