Dank Vereinen und Bürgern sind in Janisroda das Gemeinschafts- und das kleine Feuerwehrhaus saniert. Doch dem Naumburger Oberbürgermeister Armin Müller werden auch Wünsche angetragen.

Auf der Grünfläche vor dem sanierten Dorfgemeinschaftshaus (Hintergund, Mitte) hört OB Armin Müller aufmerksam zu, was Janisrodas Ortsbürgermeister Guido Kühnert den Einwohnern und Gästen erzählt.

Janisroda - Die lähmende Hitze, eine Beinahe-Katastrophe (siehe Beitrag rechts), vor allem aber große Anerkennung dessen, was die Einwohner geschaffen haben, prägten den Dorfspaziergang am Dienstagabend durch Janisroda. Über 50 Bürger waren der Einladung von Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) in den 150 Menschen zählenden Naumburger Ortsteil gefolgt. Geführt wurden sie vom engagierten Ortsbürgermeister Guido Kühnert.