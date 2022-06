Janisroda: Neuer Ortsbürgermeister ist in Region verwurzelt

Janisroda - Wer will eigentlich noch Ortsbürgermeister werden? Durch die Eingemeindungen haben kleine Ortschaften politisch nicht mehr viel zu entscheiden. Dennoch gibt es einen bürokratischen Aufwand, der für eine geringe Entschädigung neben dem eigentlichen Beruf erledigt werden will. In manchen Gemeinden fürchtet man, dass bald keiner mehr diese Aufgabe übernehmen will. Im reichlich 200 Einwohner großen Janisroda/Neujanisroda ist man hingegen froh, Guido Kühnert zu haben. Der Vorsitzende des Heimatvereins übernahm jetzt das Amt des bisherigen Ortsbürgermeisters Herwig Becker. Über seine Motivation und Ziele sprach Redakteur Harald Boltze mit Kühnert.

