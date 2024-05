Am 9. Juni 2024 wird auch in der Stadt Stößen ein neuer Gemeinderat gewählt. Welchen Aufgaben sich das zehnköpfige Gremium nach Jahren der strengen Haushaltskonsolidierung widmen wird.

Am 9. Juni 2024 wird in Stößen der Gemeinderat neu gewählt. Elf Kandidaten bewerben sich um die zehn Sitze.

Stössen. - In den vergangenen Jahren regierte der Rotstift die Haushaltspolitik der Stadt Stößen. Freiwillige Aufgaben mussten gestrichen werden. Unter diesen Umständen könnte einem die Lust am kommunalpolitischen Mitgestalten vergehen. Doch nicht in der 875 Einwohner zählenden Stadt Stößen. Für das neu zu besetzende Zehner-Gremium gehen elf Bewerber an den Start. Während sich zwei der derzeit aktiven Ratsmitglieder nicht erneut zur Wahl stellen, fanden sich drei Kandidaten, die dem Gremium bislang nicht angehörten. Und so haben die 750 Wahlberechtigten am 9. Juni 2024 die Auswahl unter elf Kandidaten.

Rigoroser Schuldenabbau

Das aktuelle Gemeindeparlament hat den Schuldenabbau derart konsequent vorangetrieben, dass 2023 die Zeit der Konsolidierung endete, keine neuen Sparmaßnahmen ausfindig gemacht werden mussten. „2014 hatten wir noch etwas über eine Millionen Euro Schulden. Das Jahr 2024 werden wir mit etwas über 70.000 Euro schließen“, gibt der stellvertretende Bürgermeister, Heiko Schiemann, einen Einblick in die Stadtfinanzen. Für den „rigiden Sparkurs“, den Stößen fahren musste, wurden nicht nur freiwillige Aufgaben gestrichen, sondern gab es auch die Auflage, „möglichst viele Einnahmen zu generieren“, wie er im Beisein von Bürgermeister Horst Schubert hinzufügt. Das sei auch mit ein Grund gewesen, dass die Gewerbesteuern und die Hebesätze für die Grundsteuer A und B angehoben wurden. In Sachsen-Anhalt gebe es nur noch wenige Gemeinden, die da etwas höher lägen, resümiert Schiemann.

Dass die Stadt finanziell auf einem guten Weg ist, sei auch der guten Arbeit der Kämmerei zu verdanken, betont der stellvertretende Bürgermeister. So sei dem Gemeinderat auch ein wenig Spielraum geblieben, um unter anderem die zwei Gemeindearbeiter technisch besser auszustatten, da zu zweit die anfallende Arbeit kaum zu bewältigen ist. „Bislang hatten wir noch einen Ein-Euro-Jobber, der nun weg ist“, erklärt Schubert. Da Stößen im Städtebausanierungsprogramm war, konnten einige Straßen saniert werden. „Jedoch mussten wir die entstandenen Wertzuwächse von den Grundstücken erheben. Die damit erzielten Einnahmen konnten wir wieder im Sanierungsgebiet einsetzen“, so Schiemann. Ganz frisch wurde beispielsweise diese Woche der in der Zeitzer Straße gebaute Gehweg abgenommen. Was in der ausklingenden Wahlperiode auf den Weg gebracht werden konnte, war die Außensanierung des Rathauses. Neue Fenster und Eingangstüren wurden eingesetzt; für die Fassadenerneuerung wird in Kürze das Baugerüst aufgestellt. Was man bedauere: dass man als Stadt die Vereine nicht unterstützen konnte oder dringende Sanierungen am Friedhof aufschieben musste.

Von Plänen und Ideen

Die Trauerhalle zu sanieren und bislang fehlende Parkmöglichkeiten zu schaffen, wird eines der Projekte des neuen Gremiums sein. Ebenso soll ein Anbau am Schützenhaus für barrierefreie Sanitäranlagen errichtet werden, wofür Fördergelder akquiriert werden sollen. „Auf die Fahne geschrieben“ habe man sich für die Wahlperiode 2024-2029, den Spielplatz attraktiver zu gestalten, auf dem vor einiger Zeit die Seilbahn wegen sicherheitstechnischer Mängel abgebaut werden musste. „Dann“, so Schiemann weiter, „gibt es die Idee, einen BMX/Skater-Parcours oberhalb des Sportplatzes zu errichten. Aber das wird in der neuen Wahlperiode gewiss nur planerisch vorbereitet.“ Weiterhin gern sehen würden die Stößener, dass die stillgelegte Bahnstrecke zum Radweg umgebaut würde.

Elf Bewerber gehen an den Start

Dies sind die zugelassenen Kandidaten für die Wahl des Stößener Gemeinderats, der am 9. Juni gewählt wird:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Christiane Schiffler (1981, Reiseverkehrskauffrau)

Gemeinsam für Stößen (GfS): Heiko Schiemann (1966, Diplom-Ingenieur), René Hensel (1976, Stadthandwerker), Ingeborg Schröter (1952, Diplom-Chemikerin), Roland Armbrecht (1966, Stadtarbeiter), Sebastian Adam (1983, IT-Koordinator), Roland Reil (1965, Landwirt), Mathias Vogt (1975, Berufssoldat), Christian Haufe (1987, Diplom-Ingenieur), Kathrin Krug (1974, Steuersachbearbeiterin), Christina Neßler (1990, med. Techn. für Radiologie)