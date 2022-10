Ist Naumburg fahrradfreundlich? Bürger können sich an Umfrage beteiligen

Naumburg - Ab sofort können Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Alle zwei Jahre fragt der Fahrradclub ADFC mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr die Radfahrer in Deutschland, wie es um die Fahrradfreundlichkeit ihrer Kommune bestellt ist.

Bis zum 30. November können sie sich an einer Online-Umfrage beteiligen, informiert die Naumburger Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Informationsmaterial sowie Fragebögen werden auch im Pfortenbereich des Naumburger Rathauses, Markt 1, ausgelegt. Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Hinzu kommen in diesem Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen.

Dabei geht es unter anderem darum, ob zentrale Ziele wie Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sowie Arbeitsstätten und Freizeitmöglichkeiten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind.

Umfrage im Internet auf www.fahrradklima-test.adfc.de