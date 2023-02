Die Mitteldeutsche Hartstein Industrie AG kündigt die Einstellung der Produktion in Bad Kösen an. Welche Spekulationen es gibt.

Ist das Kalkwerk in Bad Kösen am Ende?

Seit 1880 wird in Bad Kösen Muschelkalk abgebaut. Bis dato ist die MHI Naturstein GmbH Lieferant für mineralischen Düngekalk und Stoffe für die Bauindustrie.

Bad Kösen - Von Jahr zu Jahr wächst der Tagebau des Kalkwerkes in Bad Kösen, schon seit 1880 wird er betrieben - und Experten gehen davon aus, dass die Vorkommen an Naturstein dort längst nicht erschöpft sind. Ist trotzdem denkbar, dass jetzt der Abbau in Bad Kösen endet?