Irdenes, wohin man schaut: Kreative Vielfalt an 55 Ständen zieht Besucher in den Bann

Von der Vielfalt und Kreativität der 55 Töpfer auf dem Naumburger Markt angetan sind auch Katja Hickethier aus Weißenfels und Anika Pöhler aus Naumburg, die hier am Stand von Iris Schöne aus Großschönau Halt machen.

Naumburg - Von verspielt über rustikal, modern, edel und kunstvoll bis ausgefallen - beeindruckend vielfältig präsentierte sich am Wochenende eines der ältesten Handwerke in Naumburgs Innenstadt. 55 Töpfer waren mit ihren irdenen Waren aus ganz Deutschland in die Domstadt gereist, um gemeinsam den 32. Töpfermarkt Naumburg abzuhalten.