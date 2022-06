Inzwischen 83 Covid-Patienten in Kliniken im Burgenlandkreis

Inzidenz steigt leicht, aber stetig an. Kita in Burgwerben wegen Quarantäne beziehungsweise Betreuungsquarantäne geschlossen.

In den Kliniken des Burgenlandkreises steigt die Zahl der Covid-Patienten. Hier verlegen Rettungssanitäter eine Patientin des SRH-Klinikums Naumburg zurück ins Pflegeheim.

Naumburg - Der Burgenlandkreis verzeichnet einen leichten, aber stetigen Anstieg der Zahl der Corona-Neuinfektionen. Wie das Landratsamt am Montag informierte, gab es 504 neue Fälle (Stand 0 Uhr) binnen eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug demnach 2.273,78. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 1.484,88 gelegen. Mit dem Corona-Virus aktuell infiziert sind in der Saale-Unstrut-Elster-Region 5.511 Menschen. Die höchste Zahl weist Weißenfels mit 1.102 auf. In Naumburg sind es 932 Infizierte.