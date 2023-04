Auch Bad Kösen gewinnt in der Landesklasse. SCN in der Landesliga nun schon Zweiter. In der Kreisoberliga verliert Nebra etwas an Boden.

Freyburgs Neuzugang Joao Carlos Dos Prazeres Pires, so der gesamte klangvolle Name, geht auf dem Kunstrasenplatz im Jahnsportpark zu Boden. Der Portugiese lieferte in der Partie gegen Spora die Vorlage zum 3:0. In der Tabelle kletterte das RSK-Team auf den dritten Rang.

Naumburg - Wegen der schlechten Platzverhältnisse konnten am Wochenende nicht alle Pflichtspiele hierzulande ausgetragen werden. In Herrengosserstedt kam das Stoppzeichen von Referee Karsten Brückner sogar erst, als sich beide Mannschaften bereits warmmachten. Nach dem Vorspiel der gastgebenden ESV-Reserve in der Kreisklasse war der Untergrund so ramponiert, dass das Schiedsrichter-Kollektiv von Rot-Weiß Wiehe entschied, dass die Gesundheit der Kicker zu sehr gefährdet gewesen wäre. Ausgefallen sind auch die Landesklasse-Begegnung der Lauchaer sowie in der Kreisoberliga die Heimpartien der Baumersrodaer und der Kombination Lossa/Rastenberg. Die anderen höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten indes folgende Resultate.