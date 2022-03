In Sicherheit gebracht

An der polnisch-ukrainischen Grenze werden die von den Vereinigten Domstiftern am Wochenende dorthin gebrachten Hilfsgüter in einen Transporter von Ukrainern umgeladen.

Naumburg - Ganz im Zeichen der Hilfe und des Spendens für Menschen aus und in der Ukraine stand das vergangene Wochenende auch in Naumburg. So brachten beispielsweise Mitarbeiter der Vereinigten Domstifter Spenden ihrer Kollegen an die ukrainische Grenze in Polen oder nahm

der DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra in den ersten Stunden des Sonntags 16 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Frauen in der Domstadt auf.

Während die Anfrage nach einem Obdach recht kurzfristig an das DRK gerichtet worden war, hatten zwei Mitarbeiter der Vereinigten Domstifter ihre Hilfsaktion für Betroffene des Ukraine-Krieges bereits Tage zuvor angeschoben. Kirsten Reichert und Matthias Ludwig riefen Mitarbeiter der Stiftung dazu auf, Lebensnotwendiges wie Schlafsäcke, Decken, warme Jacken, Artikel zur medizinischen Versorgung, Lebensmittel oder Getränke zu spenden. Schnell kamen so viele Hilfsgüter zusammen, die sowohl einen Privatwagen der beiden Initiatoren und ein Fahrzeug der Stiftung füllten. Samstagfrüh setzten sich die beiden hinter die Lenkräder und steuerten die ukrainische Grenze in Polen an.

„Nach der langen Fahrt haben wir an der Grenze zwei Ukrainer mit einem Transporter getroffen, die dabei waren, wieder zurück in ihr Land zu fahren. Sie haben unsere Spenden mitgenommen, so dass sie dort ankommen, wo Hilfe dringend gebraucht wird, das freut uns sehr“, sagt Kristen Reichert. Auf dem Weg zurück nach Deutschland nahmen sie zwei Familien mit: eine 86-jährige Frau, ihre erwachsene Tochter, die Enkeltochter und die Cousine mit ihrer Tochter und Katze sowie eine Mutter mit ihrem dreijährigen Sohn und der Großmutter. „Es war sehr bewegend und ein schönes Gefühl, dass wir helfen konnten in dieser für die Menschen so ausweglosen Situation, sie haben uns blind vertraut“, fügt sie hinzu. Eine Familie sei nun in Naumburg untergekommen, die andere ist weiter nach Magdeburg zu Bekannten gefahren.

Die Vereinigten Domstifter haben den beiden Mitarbeitern die Tankfüllungen gespendet. „Es ist uns ein Anliegen zu helfen, wo wir können“, sagt Stiftsdirektor Holger Kunde und betont, dass großartig sei, was Kirsten Reichert und Matthias Ludwig geleistet haben und was auch an Sachspenden von allen Mitarbeitern zusammengekommen ist. Kirsten Reichert und Matthias Ludwig haben angekündigt, dass dies nicht die letzte Aktion der beiden gewesen ist.

Mitten in der Nacht nimmt der DRK-Kreisverband in Naumburg 16 geflüchtete Ukrainerinnen in der Notunterkunft in der Halleschen Straße auf. (Foto: DRK)

Ein Dach über den Kopf bot Sonntagfrüh gegen 2 Uhr das DRK aus der Ukraine Geflüchteten in Naumburg. Die Anfrage war kurzfristig von einer befreundeten Organisation gekommen. Das DRK war froh, mit dem Haus in der Halleschen Straße fünf Frauen und elf Kindern - alles Mädchen, zumeist unter fünf Jahre alt - Schutz bieten zu können. „Die Frauen und Kinder stammen aus Kiew und Charkiw und waren unmittelbar von Kampfhandlungen betroffen. Sie berichteten, wie wegen der Detonationen die Fenstern ihrer Wohnungen zersprangen, erzählten von fehlendem fließend Wasser seit einer Woche sowie dem Ausfall von Strom und Heizung in den letzten drei Tagen vor ihrer Flucht“, so Vorstandsvorsitzender Sebastian Berger.

Kurz vor Eintreffen der Frauen und Kinder hatte die neue DRK-Tochtergesellschaft über Nacht noch rasch kleine Reparaturen und Malerarbeiten durchgeführt sowie WLAN installiert, um so den Betroffenen die Kommunikation nach Hause zu erleichtern. In Windeseile wurden Betten, Bettzeug sowie neue Kühlschränke gekauft und aufgebaut. „Aus vielen Spenden konnten wir Nachtschränke sowie Sitzmöglichkeiten und weiteres Mobiliar akquirieren. Ein besonderer Dank geht noch an die Tafel Naumburg und das E-Center Hinze, welche Lebensmittel und Hygieneartikel zur Verfügung stellten“, so Berger. Zudem hat Daniel Hinze persönlich weitere Artikel des täglichen Bedarfs gekauft und gespendet.

Unterstützung erhielt das Naumburger DRK außerdem vom DRK Weißenfels. Dies schickte zwei Dolmetscher sowie ihre Notfallseelsorger nach Naumburg.