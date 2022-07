In Nostalgie vereint: Fans historischer Landwirtschaftstechnik kommen auf dem Lindenberg zusammen

Zum Schleppertreffen finden sic Freunde historischer Landwirtschaftstechnik auf dem Lindenberg in Saubach ein. Ein Wiedersehen ganz in Familie.

Saubach - Eingefleischte Sammler und Liebhaber alter Land-und Schleppertechnik sowie anderweitiger zwei- und vierrädriger Oldtimer haben sich jetzt zum 9. Schleppertreffen auf dem Lindenberg in Saubach versammelt. Viele gehören, so wie die Garnbacher Schlepperfreunde, zu den Stammgästen, die von Beginn an dabei sind. Nicht nur der Laie kommt ins Staunen, welch breite Vielfalt an jahrzehntealter motorbetriebener Fahrzeugtechnik gesammelt, liebevoll restauriert und natürlich mit Stolz auf diversen Ausstellungen gezeigt wird.